KMÜ, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında KMÜ, Türkiye’de kimya alanında 3’üncü, genel sıralamada 6’ncı oldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), uluslararası bilimsel bir veri tabanı olan Nature Index’e göre Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.

En saygın akademik dergilerde yayımlanan makaleleri tarayarak kurumları ve ülkeleri sıralayan dünyanın en prestijli veri tabanlarından Nature Index, 1 Mayıs 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasını kapsayan raporunu yayımladı. Nature Index’e göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye’de Kimya Bilimleri alanında Bilkent ve Koç Üniversitesinin ardından 3’üncü sırada yer alırken genel sıralamada da 6’ncı olmayı başardı. Tıp, sağlık, kimya, Fiziksel Bilimler, Dünya ve Çevre Bilimleri ile ilgili sadece 82 saygın bilimsel derginin verileri dikkate alınarak bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan Nature Index raporu, en iyi bilimsel çalışma yapan üniversiteler listesi olarak da biliniyor. Listeye göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Fiziksel Bilimler ve Kimya alanlarında yaptığı bilimsel çalışmalarla Türkiye’den listeye dahil edilen 87 üniversite arasında kendine üst sıralarda yer buldu. KMÜ’lü akademisyenler saygın uluslararası dergilerde Fiziksel Bilimler kategorisinde 32, Kimya kategorisinde de 5 etkin bilimsel yayına imza atarak KMÜ’yü bir kez daha Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasına taşıdılar. Rapora göre KMÜ’lü akademisyenlerin gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaların neredeyse yüzde 95’inin ise uluslararası iş birlikleri ile yürütüldüğü görüldü.



“KMÜ’nün bilim camiası içindeki yeri her geçen gün daha da sağlamlaşmaktadır”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, KMÜ’nün her geçen gün bilim camiası içindeki yerini sağlamlaştırdığını vurgulayarak, “Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yapılan üst düzey bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca değerlendirilerek üniversitemizin başarıları takdirle karşılanmaktadır. Bilimsel çalışmalarıyla bölgemize, ülkemize ve bilim camiasına katkı sunan tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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