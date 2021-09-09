KMÜ, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında KMÜ, Türkiye’de kimya alanında 3’üncü, genel sıralamada 6’ncı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında KMÜ, Türkiye’de kimya alanında 3’üncü, genel sıralamada 6’ncı oldu

İHA

KMÜ, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında KMÜ, Türkiye’de kimya alanında 3’üncü, genel sıralamada 6’ncı oldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), uluslararası bilimsel bir veri tabanı olan Nature Index’e göre Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.
En saygın akademik dergilerde yayımlanan makaleleri tarayarak kurumları ve ülkeleri sıralayan dünyanın en prestijli veri tabanlarından Nature Index, 1 Mayıs 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasını kapsayan raporunu yayımladı. Nature Index’e göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye’de Kimya Bilimleri alanında Bilkent ve Koç Üniversitesinin ardından 3’üncü sırada yer alırken genel sıralamada da 6’ncı olmayı başardı. Tıp, sağlık, kimya, Fiziksel Bilimler, Dünya ve Çevre Bilimleri ile ilgili sadece 82 saygın bilimsel derginin verileri dikkate alınarak bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan Nature Index raporu, en iyi bilimsel çalışma yapan üniversiteler listesi olarak da biliniyor. Listeye göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Fiziksel Bilimler ve Kimya alanlarında yaptığı bilimsel çalışmalarla Türkiye’den listeye dahil edilen 87 üniversite arasında kendine üst sıralarda yer buldu. KMÜ’lü akademisyenler saygın uluslararası dergilerde Fiziksel Bilimler kategorisinde 32, Kimya kategorisinde de 5 etkin bilimsel yayına imza atarak KMÜ’yü bir kez daha Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasına taşıdılar. Rapora göre KMÜ’lü akademisyenlerin gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaların neredeyse yüzde 95’inin ise uluslararası iş birlikleri ile yürütüldüğü görüldü.

“KMÜ’nün bilim camiası içindeki yeri her geçen gün daha da sağlamlaşmaktadır”
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, KMÜ’nün her geçen gün bilim camiası içindeki yerini sağlamlaştırdığını vurgulayarak, “Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yapılan üst düzey bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca değerlendirilerek üniversitemizin başarıları takdirle karşılanmaktadır. Bilimsel çalışmalarıyla bölgemize, ülkemize ve bilim camiasına katkı sunan tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman’ın ilk global eğitim kurumu açılıyor 54 yıllık deneyim, vizyon ve uluslararası başarısıyla eğitim-öğretime devam eden Uğur Okulları, Karaman Kampüsünde öğrencilerle buluşuyor Akademik ve bilimsel temelli eğitim anlayışıyla öne çıkan Uğur Okulları, şehirdeki ilk kurumsal ve global ağa sahip eğitim kurumu olmanın gururunu yaşıyor
YEREL HABERLER Karaman’ın ilk global eğitim kurumu açılıyor 54 ...
Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta ...
İki grup arasında kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki grup arasında kavga: 1 yaralı
Karaman’da vaka sayılarının artışı ile aşılama çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER Karaman’da vaka sayılarının artışı ile aşılama ...
Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu 
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında ...
Otomobil köprüden uçtu :3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil köprüden uçtu :3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.