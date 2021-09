Uğur Okulları, Karaman kampüsü açıldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)Türkiye´nin 52 ilinde eğitim-öğretime devam eden Uğur Okulları, Karaman´da öğrencilerle buluştu. Akademik ve bilimsel temelli eğitim anlayışıyla öne çıkan Uğur Okulları, şehirdeki ilk kurumsal ve global ağa sahip eğitim kurumu olduğunu duyurdu. Açılışta konuşan Genel Müdür Nil Çiçek, "Markamızın 54´üncü yılı ve şu an Türkiye genelinde 112 okulumuz, 85 bin öğrencimiz, 8 bin 500 öğretmenimiz, bin 500 eğitim yöneticimiz var. Karaman´ımız da 52´nci ilimiz olarak kurum bünyesine katıldı. Dünya genelinde 250 bin öğrenci sayısıyla Avrupa´nın en büyük eğitim kurumuyuz" dedi.Uğur Okulları, Karaman´da açtığı okul için lansman düzenledi. Toplantıya katılan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Karaman´ın eğitim çıtasını yükseltmek için geldiklerini belirtti. Yarım asrı aşkın deneyim, vizyon ve uluslararası başarılarla eğitim-öğretime devam ettiklerini söyleyen Nil Çiçek "Akademik ve bilimsel temelli eğitim anlayışımızla şehirdeki ilk kurumsal ve global ağa sahip eğitim kurumu olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi."OKULA YAPILAN YATIRIM HAYAT BAŞARISINA YAPILAN YATIRIMDIR"Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Çiçek, şunları söyledi:"Bu beş dilden birincisi ana dilimizdir. Hayat başarısının artması için anadili Türkçe´yi öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. Okuduğunu doğru anlayan, kitap okumayı seven bir nesil yetiştiriyoruz. Çünkü okumaya yapılan yatırım hayat başarısına yapılan en büyük yatırımdır. İkincisi bilimin dili olan matematik. Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü, global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: Sanat ve spor. Ayrıca okullarımızda fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM öğretim modeli uygulanıyor. Okul öncesi ve ilkokul kademesinde erkenSTEM, ortaokul ve lisede STEM olarak derslerde öğrenciler; disiplinler arası kazanımları, bu kazanımların birbirleriyle nasıl bütünleştirileceğini, bu sayede çok boyutlu düşünmeyi ve hayat problemlerine çözümler bulmayı öğreniyor."ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA DİKKAT ÇEKTİYKS ve LGS´de Türkiye şampiyonu öğrencilerinin olduğunu belirten Çiçek, "2020 YKS´de öğrencimiz Halid Oğuz Serçe, LGS´de ise Ada Kaderoğlu tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimiz bu yıl ise YKS´de ilk 100´de 12, ilk 500´de 41, ilk 1.000´de 58 derece, ilk 2000´de 216 elde ederek büyük başarıya imza attılar. LGS´de ise yüzde 1´lik dilimde 427, yüzde 2´lik dilimde 559, yüzde 3´lük dilimde 892, yüzde 4´lük dilimde 997, yüzde 5´lik dilimde bin 232 öğrencimiz yer aldı. Ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalardan da çok sayıda Uğurlu öğrencimiz ödülle döndü" diye konuştu.YAPAY ZEKA TABANLI DİJİTAL ÖĞRENME-ÖĞRETME PLATFORMU METODBOX EĞİTİMİYüz yüze eğitime tedbir ve uygulamalar olarak hazır olduklarını ifade eden Çiçek, "Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimizle okullarımızda buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Ancak pandemiyle gördük ki öğrencilere bilgiyi aktardığımız, yetkinlik ve yaşam becerileri kazandırdığımız yerler sadece okullar değil. Dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonu artık okul seçim kriterleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yeniliği yıllar öncesinden öngörmüş bir eğitim kurumu olarak Uğur Okullarında dört yıldır kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme-öğretme platformu Metodbox´ı kullanıyoruz. 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 85 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam ediyor. Ayrıca bu yıl canlı derslerimiz de Metodbox içerisine entegre edilen yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet üzerinden yapılıyor" ifadelerini kullandı.DHA-Eğitim Türkiye-Karaman

