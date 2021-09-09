Uğur Okulları, Karaman kampüsü açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uğur Okulları, Karaman kampüsü açıldı

DHA

Uğur Okulları, Karaman kampüsü açıldı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)Türkiye´nin 52 ilinde eğitim-öğretime devam eden Uğur Okulları, Karaman´da öğrencilerle buluştu. Akademik ve bilimsel temelli eğitim anlayışıyla öne çıkan Uğur Okulları, şehirdeki ilk kurumsal ve global ağa sahip eğitim kurumu olduğunu duyurdu. Açılışta konuşan Genel Müdür Nil Çiçek, "Markamızın 54´üncü yılı ve şu an Türkiye genelinde 112 okulumuz, 85 bin öğrencimiz, 8 bin 500 öğretmenimiz, bin 500 eğitim yöneticimiz var. Karaman´ımız da 52´nci ilimiz olarak kurum bünyesine katıldı. Dünya genelinde 250 bin öğrenci sayısıyla Avrupa´nın en büyük eğitim kurumuyuz" dedi.Uğur Okulları, Karaman´da açtığı okul için lansman düzenledi. Toplantıya katılan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Karaman´ın eğitim çıtasını yükseltmek için geldiklerini belirtti. Yarım asrı aşkın deneyim, vizyon ve uluslararası başarılarla eğitim-öğretime devam ettiklerini söyleyen Nil Çiçek "Akademik ve bilimsel temelli eğitim anlayışımızla şehirdeki ilk kurumsal ve global ağa sahip eğitim kurumu olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi."OKULA YAPILAN YATIRIM HAYAT BAŞARISINA YAPILAN YATIRIMDIR"Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Çiçek, şunları söyledi:"Bu beş dilden birincisi ana dilimizdir. Hayat başarısının artması için anadili Türkçe´yi öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. Okuduğunu doğru anlayan, kitap okumayı seven bir nesil yetiştiriyoruz. Çünkü okumaya yapılan yatırım hayat başarısına yapılan en büyük yatırımdır. İkincisi bilimin dili olan matematik. Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü, global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani iyi insan olmak.  Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz: Sanat ve spor. Ayrıca okullarımızda fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM öğretim modeli uygulanıyor. Okul öncesi ve ilkokul kademesinde erkenSTEM, ortaokul ve lisede STEM olarak derslerde öğrenciler; disiplinler arası kazanımları, bu kazanımların birbirleriyle nasıl bütünleştirileceğini, bu sayede çok boyutlu düşünmeyi ve hayat problemlerine çözümler bulmayı öğreniyor."ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA DİKKAT ÇEKTİYKS ve LGS´de Türkiye şampiyonu öğrencilerinin olduğunu belirten Çiçek, "2020 YKS´de öğrencimiz Halid Oğuz Serçe, LGS´de ise Ada Kaderoğlu tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimiz bu yıl ise YKS´de ilk 100´de 12, ilk 500´de 41, ilk 1.000´de 58 derece, ilk 2000´de 216 elde ederek büyük başarıya imza attılar. LGS´de ise yüzde 1´lik dilimde 427, yüzde 2´lik dilimde 559, yüzde 3´lük dilimde 892, yüzde 4´lük dilimde 997, yüzde 5´lik dilimde bin 232 öğrencimiz yer aldı. Ayrıca ulusal ve uluslararası yarışmalardan da çok sayıda Uğurlu öğrencimiz ödülle döndü" diye konuştu.YAPAY ZEKA TABANLI DİJİTAL ÖĞRENME-ÖĞRETME PLATFORMU METODBOX EĞİTİMİYüz yüze eğitime tedbir ve uygulamalar olarak hazır olduklarını ifade eden Çiçek, "Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimizle okullarımızda buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Ancak pandemiyle gördük ki öğrencilere bilgiyi aktardığımız, yetkinlik ve yaşam becerileri kazandırdığımız yerler sadece okullar değil. Dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonu artık okul seçim kriterleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yeniliği yıllar öncesinden öngörmüş bir eğitim kurumu olarak Uğur Okullarında dört yıldır kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme-öğretme platformu Metodbox´ı kullanıyoruz. 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 85 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam ediyor. Ayrıca bu yıl canlı derslerimiz de Metodbox içerisine entegre edilen yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet üzerinden yapılıyor" ifadelerini kullandı.DHA-Eğitim Türkiye-Karaman
2021-09-09 12:34:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KMÜ, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında KMÜ, Türkiye’de kimya alanında 3’üncü, genel sıralamada 6’ncı oldu
YEREL HABERLER KMÜ, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında KMÜ, ...
Karaman’ın ilk global eğitim kurumu açılıyor 54 yıllık deneyim, vizyon ve uluslararası başarısıyla eğitim-öğretime devam eden Uğur Okulları, Karaman Kampüsünde öğrencilerle buluşuyor Akademik ve bilimsel temelli eğitim anlayışıyla öne çıkan Uğur Okulları, şehirdeki ilk kurumsal ve global ağa sahip eğitim kurumu olmanın gururunu yaşıyor
YEREL HABERLER Karaman’ın ilk global eğitim kurumu açılıyor 54 ...
Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 5
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 2 Kahta ...
İki grup arasında kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki grup arasında kavga: 1 yaralı
Karaman’da vaka sayılarının artışı ile aşılama çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER Karaman’da vaka sayılarının artışı ile aşılama ...
Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında kulağı koptu 
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve kasksız Yunus'un motosiklet kazasında ...
Otomobil köprüden uçtu :3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil köprüden uçtu :3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.