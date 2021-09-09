Valilik personeline yangın söndürme eğitimi verildi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AFAD İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve kurum personelinin bilgilendirilmesinin amaçlandığı yangın söndürme eğitimine katıldı.

Olası yangınları önleme, yangın anında doğru davranışları kazandırma, yangınla mücadele ve söndürme becerilerini kazandırmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurum çalışanlarına yönelik verilen eğitim tatbikatına Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, birim müdürleri ve valilik personeli katıldı. Uygulamalı olarak verilen eğitimde yangın söndürme eğitiminde meydana gelebilecek yangın türleri ve yangına müdahale yöntemlerinin yanı sıra yangın tüpü kullanımına ilişkin olarak yetkililer tarafından katılımcılara bilgiler verildi. Bir süre yerinde takip ettiği yangın söndürme eğitimi hakkında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han’dan bilgiler alan Vali Işık, yangın durumunda personellerin hazırlıklı bulunması ve gerekli ilk müdahaleyi yapabilmesi amacıyla verilen bu tür eğitimlerin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerin bilgilendirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek eğitimin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yangın söndürme eğitiminin ardından AFAD İl Müdürlüğü binasını ziyaret eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve gereçlerin bulunduğu depoda incelemelerde bulunarak kurumun faaliyet ve çalışmaları hakkında İl Müdürü Han ve ilgili personelden bilgiler de aldı.

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