Öğrencilerin patpat kasasında tehlikeli yolculuğu

Ali Rıza ETCİ/ ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 10'un üzerinde öğrencinin, tarım aracı olan patpatın kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Güneyyurt beldesinde, dün 'patpat' diye bilinen tarım aracının kasasında 10'dan fazla öğrencinin taşınması dikkat çekti. Durumu fark eden çevredekiler, öğrencilerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyenler, aracı kullanan kişiye tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2021-09-10 12:35:51
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