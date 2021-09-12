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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

İHA

Karaman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Karaman'da sulama kanalına düşen 9 yaşındaki bir çocuk boğuldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yanında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu 9 yaşındaki Omid Tajık, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelerek çalışma yapan ekipler yaklaşık iki kilometre ileride Omid Tajık'ın hareketsiz bir şekilde suda ilerlediğini gördü. Suya giren ekipler yapılan çalışma sonucunda küçük çocuğu kanaldan çıkardı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çocuğun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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