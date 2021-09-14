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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da ilk defa bir besici tarafından silajlık soya ekildi

İHA

Karaman’da ilk defa bir besici tarafından silajlık soya ekildi

Karaman’da bir besici, tavsiye üzerine ektiği silajlık soyanın hasadına hazırlanıyor.
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, besici Zekeriya Güven’in 40 dekar ektiği silajlık soya tarlasında incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Mehmet Bayram, Türkiye’nin her bölgesinde yetişebilen silajlık soyanın hayvan yeminde gideri yüzde 70’lere kadar düşürdüğünü söyledi. Bayram, silajlık soyanın yem değeri ve kaliteli kaba yem açığını kapatmak amacıyla ülkemizde ekiminin her geçen gün arttığını belirterek, “Hayvanlar için silajlık soya yemi güzel bir besin kaynağıdır. Şuan kullanılan yemlerdeki 67 oranındaki protein oranı, silajlık soyanın kullanılması halinden biranda yüzde 17’lere çıkıyor. Görüyoruz ki silajlık soya, Türk hayvancılığını kurtaracak bir yem bitkisidir. Tarım Bakanlığız tarafından geliştirilen çok özel bir yemdir. Bu yem yaklaşık 3 ayda yetişirken, dekarda da 4 ve 5 ton arasında silaj veriyor. Mutlaka bu yemin silajlık mısırla karıştırılması gerekiyor. Büyük hayvan çiftlikleri bulunan üreticilerimizin mutlaka bu silajlık soyayı ekmeleri şart. Mısıra göre silajlık soya daha az su istiyor. Bunu niye tavsiye ediyoruz, çünkü yem giderini yüzde 70’lere kadar düşürüyor. Bu yemi hayvanlarına yediren Türkiye genelinde şuan çok sayıda besicimiz var. Silajlık soyanın Karaman’da fazlasıyla ekiminin yapılmasını istiyoruz” dedi.
Çiftçilik ve besicilik yapan Zekeriya Güven ise silajlık soyayı tavsiye üzerine ilk defa Karaman’da ekimini kendisinin yaptığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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