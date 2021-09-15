Otomobilin çarptığı minibüs, 12 metre savruldu: 1 yaralı

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, yol kenarında duraklayan yolcu minibüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Mevlüt Rahat (22) yaralandı. Kazada minibüs, 12 metre savruldu.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Mevlüt Rahat yönetimindeki 70 AR 787 plakalı otomobil, yol kenarında duraklayan Ünver Özler'in kullandığı 70 M 0215 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs, 12 metre savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mevlüt Rahat, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2021-09-15 14:16:26
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