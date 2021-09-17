Karaman'da akrabaların sopalı- bıçaklı kavgası: 5 yaralı



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, husumetli olan akrabalar arasında çıkan demir, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi Kaygusuz Süleyman Parkı yanında meydana geldi. İsmail S.'nin yanına, parkın yanında traktörün kasasında kavun satarken, aralarında husumet bulunan kuzenleri Ali Y. ve kardeşi Fatih Y. geldi. Burada çıkan tartışma, İsmail S.´nin oğulları Bayram S. ve Durmuş S.'nin katılması üzerine demir, sopa ve bıçağında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Y. ve kardeşi Fatih Y., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla İsmail S. ve 2 oğlu da sopa ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen İsmail S. ve 2 oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-09-17 16:08:28



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