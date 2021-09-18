Karaman’da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karaman’da jandarmanın yürüttüğü devriye esnasında bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde devriye görevi yapmakta olan Yeşildere Jandarma Karakolu ekipleri, A.B. (35) isimli kişiyi durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tabancaya el konulurken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.