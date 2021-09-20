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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Namık Ak, eğitim-öğretim dönemi öncesi yurtları gezdi

İHA

Rektör Namık Ak, eğitim-öğretim dönemi öncesi yurtları gezdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlerini makamında kabul etti.
20212022 eğitimöğretim döneminin açılmasına sayılı günler kala Gençlik Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Yurt Hizmetleri Müdürü Yakup Koçak, Karamanoğlu Mehmetbey Yurt Müdürü Akif Aksoy ve Nefise Sultan Yurt Müdiresi Sibel Can Can ile görüşen Rektör Namık Ak, KYK'ya bağlı yurtlardaki son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Covid19 salgınının ardından uzun bir süre üniversitelerinden ve yurtlarından ayrı kalan öğrencilerin geri dönecek olması ve üniversiteye yeni kayıtla gelecek olan öğrencilerin yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt müdürleri ile görüşen Rektör Namık Ak, daha sonra Karamanoğlu Mehmetbey Yurdu ile Nefise Sultan Yurdunu yerinde inceledi. Erkek yurdu ve kız yurdu olmak üzere iki farklı yurtta incelemelerde bulunan Rektör Namık Ak, yurtlardaki odaları, yemekhaneleri ve sosyal alanları gezdi.
Rektör Namık Ak, yurtların gezilmesinin ardından bir değerlendirmede bulunarak, "Ailelerinden ayrılarak Karaman'a gelecek olan öğrencilerimizin yurtlarımızda güvenli bir barınma imkanıma sahip olmaları, onlara aile şefkatini aratmayacak bir ortamın oluşturulması bizler için sevindirici bir gelişme. Çocuklarımız bizlere ailelerinin emaneti ve bizler de onları kendi çocuklarımız gibi görüp, güvende ve mutlu olmalarını, eğitimlerine odaklanarak başarılı olmaları yürekten istiyoruz. Üniversitemiz de yurtlarımız da öğrenci kardeşlerimiz için hazır bir şekilde bekliyor. Şimdiden tüm öğrencilerimize yeni eğitimöğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çocuklarımız bizlere ailelerinin emaneti"
Rektör Namık Ak, daha sonra KMÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını ziyaret ederek üniversiteye kayıt için gelen öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi. Öğrenciler ve aileleri ile tanışan Rektör Namık Ak, ailelere içlerinin ferah olmasını, çocuklarının kendilerine emanet olduğunu ve uzun bir aranın ardından yeniden başlayacak olan eğitimöğretim döneminin en iyi şekilde tamamlanması için her türlü çalışmayı tamamladıklarını ifade etti.

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