2 saat arayla 2 kuzeni vuran şüpheli tutuklandı 



Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da, aralarında husumet olan Sefa Durmaz ve kuzeni Ahmet Coşar'ı 2 saat arayla tabancayla yaralayan Hasan Tunç, mahkemece tutuklandı. Yaralı kuzenlerin hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olay, pazar günü saat 20.30 sıralarında, Tahsin Ünal Mahallesi 32 Sokak'ta meydana geldi. Hasan Tunç, aralarında husumet bulunan Sefa Durmaz'ın işlettiği, tost satışı yapılan iş yerine gelerek, tabancayla ateş açtı. Müşteriler, panikle kaçışırken, mermilerin isabet ettiği Durmaz da sağ kulağından ve yüzünden yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Durmaz, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 SAAT SONRA AYNI YERDE KUZENİNİ DE VURDU

Polis tarafından aranan Hasan Tunç, yaklaşık 2 saat sonra tekrar Sefa Durmaz'ın çalıştırdığı iş yerine geldi. Tunç'u gören Sefa Durmaz'ın kuzeni Ahmet Coşar, kaçmaya başladı. Peşinden koşan Tunç, 2 sokak kovaladıktan sonra tabancayla ateş ederek, Coşar'ı omzundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Coşar da ambulansla kuzeninin tedavi gördüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuzenlerin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan Hasan Tunç ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tunç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-09-21 12:02:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.