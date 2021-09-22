Karaman'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.40 sıralarında merkeze bağlı Beydili Köyü girişinde meydana geldi. Mehmet Şimşek (23) yönetimindeki 07 ASF 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp boş tarlaya uçtu. Kazada sürücüsü Şimşek ve Hasan Kamil Şahin (22) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-09-22 00:33:39



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