TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Karaman'da birlik başkanlarıyla bir araya geldi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 2 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan 4. Olağan Genel Kurul çalışmaları doğrultusunda Karaman'da bir otelde birlik başkanları ve delegeler ile bir araya geldi. Burada konuşan Çelik, 84 milyon nüfusun gıda güvencesini sağladıklarını söyledi. Yetiştiricilerin sadece koyun, keçi yetiştirmediğini belirten Çelik, "Bizim tükettiğimiz soframıza gelen gıdalarda hepsinde emekleri vardır. Bundan sonraki süreçte de hiç bir emeğinizin hesabını yapmadan, yılmadan, yorulmadan üretime devam edin" dedi.

Yapay et ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Çelik, "Biz yapay çiçekten çok hoşlanmayız. Yapay çiçek farklıdır, canlı çiçek farklıdır. Biz her zaman canlı çiçeği tercih ederiz. Yapay etle ilgili bunların tamamının kimyasal olacağına inanıyorum. Ben tavsiye etmiyorum. Biz ne pandemiye aldırış ettik. Ne de kuraklık küresel ısınmaya boyun eğdik. Biz üretime devam ettik. Bundan sonrada doğal ürünlerle beslenmeye, insanlarımızı da üretmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Nihat Çelik, bir ara yem fiyatlarının tavan yaptığını ve yem fabrikalarıyla görüştüklerini aktardı. Yapılan çalışmalarla yem fiyatlarının düştüğünü ifade eden Çelik, "Dediler ki döviz artmasında dolayı fiyatlar artıyor. Döviz inişe geçti batım fiyatları yine artırıyorlar. Biz aynı zamanda üreticiyiz de tüketiciyiz de. Bakıyoruz fiyatlarda düşüş var ama marketlere gittiniz zaman her gün fiyatlar artıyor. Dövizde düşüyor artıyor. Böyle bir lobi olduğunu hükümetimizin de özellikle bu yem fiyatları konusunda bugün örneğin yem üreten insanlar veya yem fabrikaları arpanın bir tonunu 3 bin 500 liraya satmayı beklerken hükümetimizin müdahalesiyle arpanın fiyatının bin 950 liradan sürmesi bana göre onların belini kırmıştır. Fırsatçıların önünü kesmek için hem tüketiciyi hem üreticiyi düşünmek adına olumlu bir adım olarak karşılıyoruz. Yem fiyatlarında da ciddi düşüşler oldu" şeklinde konuştu.



"Küçükbaş hayvancılık milli meselemizdir"

Geçen sene küçükbaş hayvancılığa ilk kez Cumhuriyet tarihinden bu yana yem desteği verildiğini dile getiren Çelik, "Bir işletmenin büyüklüğü, ölçüsü değil işletmedeki tüm hayvanlara çiftçimizin, yetiştiricimizin daha rahat nefes alması için yem desteğini hükümetimizden talep ediyoruz" dedi.

Küçükbaş hayvancılığın bu ülkenin sigortası olduğunun altını çizen Çelik, "Küçükbaş hayvancılık milli meselemizdir. Bizim coğrafyamız, iklim şartları buna müsaittir. Bizim çiftçimiz, üreticimiz köyünde yetiştiricilik yapmadığı zaman metropollere göç ediyor. Bunlar göç ettiği zaman iş bulamadığı zaman yoklukla, açlıkla karşı karşıya kalıyor. Bizim dışa bağlı kalmadan bizim üretmemiz lazım, köylünün köyünde doyması için küçükbaş hayvancılık olmazsa olmazımızdır" dedi.

Çelik, pandemi döneminde işletme sayısının 270 binden 280 bine çıktığını hatırlatarak, "Sektöre duyarlı olan gençler, üniversite mezunu bu pandemi döneminde randevu alıyorlar. Gençler, 'Biz köyümüze dönüş yapıyoruz biz köyün kıymetini bir kez daha anladık biz küçükbaş hayvancılık yapacağız siz ne önerirsiniz' diyorlar. Tabi ki biz arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bu mesleği sevdirme noktasında her zaman bir köprü vazifesi yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

