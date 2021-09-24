Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi tutuklandı

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Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen H.G., M.Ö.S., F.Y. ve H.G. isimli kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin gösterdikleri yerde yapılan aramalarda 105 gram esrar ve reçeteye tabi 49 hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

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