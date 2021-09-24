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Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık: “Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız”

İHA

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık: “Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu ve Piri Reis Erkek Öğrenci yurtlarını ziyaret ederek yurtların çalışma odası, yemekhane ve salon gibi farklı bölümlerinde incelemelerde bulunan Vali Işık, yurtta kalacak öğrenci sayısı ve kurum tarafından öğrencilere yönelik verilecek hizmetler hakkında İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten bilgiler aldı. Yurt binası önünde çocuklarını bekleyen aileler ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Işık, imkanlar nispetinde üniversitede eğitim gören öğrencileri kalacakları yurtlara yerleştirmeye başladıklarını belirtti. Vali Işık, farklı illerden gelerek çocuklarını yurtlara teslim eden ailelere müsterih olmalarını, eğitim hayatlarını sürdürmek için Karaman'a gelen öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının ilgili kurum tarafından karşılanacağını aktardı. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başladığı 20212022 yılı eğitimöğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunan Işık, üniversitelerin yüz yüze eğitim verecek olması nedeniyle yurt sorunu yaşayabilecek öğrencilerin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini, konuyla ilgili gerekli çalışmaların ilgili kurum tarafından büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

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