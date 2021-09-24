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KMÜ Rektörü Namık Ak: “Hiçbir evladımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz”

İHA

KMÜ Rektörü Namık Ak: “Hiçbir evladımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, "Yer konusunda hiçbir evladımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
Rektör Ak, 27 Eylül Pazartesi günü üniversitede başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi hazırlıkları değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya kentteki ulusal ve yerel basının temsilcileri ile fakülte dekanları katıldı.

“Yer konusunda hiçbir evladımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz”
Rektör Namık Ak, üniversitede Covid19 salgınına karşı alınan önlemler ile öğrencilerin yurt ve barınma konularına değindi. Son günlerde Türkiye gündeminde sıkça konuşulan konulardan biri olan öğrencilerin yurt ve barınma sorunları hakkında konuşan Rektör Ak, üniversite olarak bizler hiçbir evladımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Rektör Ak, "Doğrudan bizim yetki ve sorumluluk alanımızda olmasa da, üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının bir an önce halledilmesi için, KYK Müdürümüzle bir araya geldik ve çözüm yolları üzerine çalışmaları başlattık. Milli Eğitim Müdürümüz, İl Müftümüz, STK Başkanlarımızın da olduğu bir heyet ile yurt kapasiteleri ve konaklama ihtiyaçları üzerine toplantılar yaptık. Evlatlarımızın hiç birinin mağdur olmasına izin vermeden, şehir olarak birlikte hareket ederek, yeni öğretim yılının sağlıklı bir şekilde başlaması ve devam etmesi için samimi gayret gösterdiğimizi burada özellikle belirtmek isterim. Yani KYK yurtları, özel yurtlar ve kamuya ait misafirhanelerin kapasitesini çıkarttık. Hiçbir öğrencimizin açıkta kalmaması için gayret ediyoruz. Kendimize ait uygulama otelimizin kapılarını açtık ve şuanda burada 14 öğrencimiz kalıyor. Tedbirler alarak odaların yatak kapasitesini arttıracağız” diye konuştu.

“Covid19 salgınına karşı tüm tedbirler alındı”
Salgına karşı üniversitede tüm tedbirlerin alındığına da değinen Rektör Namık Ak, “27 Eylül Pazartesi günü açılacak olan üniversitemizin tüm fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu binalarında, sosyal donatı alanlarında, idari binalarımızda hasılı tüm yerleşkemizde Covid19 salgını ile ilgili tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Bu bağlamda 'Covid19 Salgını ile Mücadele Koordinasyon Kurulu' oluşturduk. Bu kurulun aldığı kararlar ve önlemler hızlı bir şekilde hayata geçiriliyor. Genel olarak aldığımız ve uygulamaya koyduğumuz ve koyacağımız kararların bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversitemiz personel ve öğrencilerine yönelik HES kodu sorgulamaları ana kapılardaki yığılmaları önlemek amacıyla bina girişlerinde yapılacak. Ayrıca ana kapılarda rutin kontroller devam edecek. Bina giriş kapısı sayısınca kart okuyucu cihazlarla kontroller sağlanacak. Üniversitemizdeki tüm akademik ve idari birimlerin giriş kapılarına turnike yaptırıyoruz. Akademik ve idari personelin aşı yaptıranların aşı kartlarını, yaptırmayanların ise haftada 2 kez negatif test sonuçlarını ibraz etmeleri istenecek. Akademik birimlerimizde okutulan derslerin yüzde 40'ının uzaktan işlenmesini (senkron veya asenkron) birimlere bıraktık. Sınıflar bazında hazırlanan ders programlarında, sabah ve öğleden sonra gelecek şekilde (13. sınıflar sabah, 24. sınıflar öğleden sonra gibi) olmasını birimlere bıraktık. Dersler blok yapılmayacak, ders aralarında 10 dakika teneffüs mutlaka yapılacak, sınıflar havalandırılacak. Üniversitemiz acil durum eylem planını hazırlatıyoruz. Bunların haricinde tüm okullarımızın derslikleri, idari personellerimizin odaları, sosyal alanların temizlikleri düzenli bir şekilde yapılmaya devam edilecek” dedi.

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