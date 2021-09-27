Karaman'da yurtların önünde öğrenci hareketliliği

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi, 27 Eylül itibarıyla yeniden yüz yüze eğitime başlarken, öğrenciler yerleştikleri yurtların önünde yoğunluk oluşturdu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bu yıl yapılacak olan 2'nci ve 3'üncü tercihlerin ardından yaklaşık 20 bine yakın öğrenciye eğitim verecek. Öğrenciler ise hafta sonundan itibaren kente gelmeye başladı. Binlerce öğrenci aileleri tarafından kente getirilerek hem özel hem de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlara yerleşti. Bu sırada yurt önlerinde de yoğunluk yaşandı. Öğrenciler, ailelerinden ayrıldıklarında duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.
DHA-Genel Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2021-09-27 12:42:44
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