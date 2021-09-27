Karaman’da 28 kavşakta düzenleme yapıldı

Karaman Belediyesinin trafik akışını rahatlatmak, yaya ve taşıt güvenliğini arttırmak için başlattığı kavşak düzenlemeleri devam ediyor.

Kentteki araç sayısının artması ile birlikte oluşan trafik yoğunluğuna karşı tedbirler alan Karaman Belediyesi, 8'i yeni olmak üzere şu ana kadar 28 kavşakta düzenleme çalışması yaptı. Standartlara daha uygun hale getirilen kavşak düzenleme ve yenileme çalışmaları kapsamında son olarak, Urgan Mahallesi ve Kazım Karabekir Kavşağı ile Molla Fenari Caddesinde kavşak çalışması yapıldı. Bu çalışmalarla birlikte Urgan Mahallesi girişinde sebze hali ve Kırobası yolundaki trafik akışı rahatlayacak, Kemal Kaynaş Stadyumu önünden Larende altgeçidine giden Molla Fenari, Dr. Sadık Ahmet ve Şehit İsa Kahraman caddelerinin kesiştiği nokta da daha güvenli hale geleceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.