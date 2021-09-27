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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ Tıp Fakültesi ilk öğrencileri ile eğitime başladı

İHA

KMÜ Tıp Fakültesi ilk öğrencileri ile eğitime başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi açılış töreni düzenlendi.
KMÜ'de 27 Eylül tarihi itibariyle yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Yılmaz, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende ilk olarak, KMÜ Tıp Fakültesine ilk kayıt yaptıran öğrenci Hasan Yılmazer söz aldı. Yılmazer, "Üniversite 12 yıllık eğitimöğretim hayatımızın, bize verilen onca emeğin, ailelerimizin ve bizlerin emeğinin bir hasadıdır. İnşallah vatanına milletine sahip çıkabilecek işinde uzman bir doktor olarak KMÜ Tıp Fakültesinin bir gururu olabilirim" dedi.

"Tıp, ilim olduğu kadar bir de sanattır"
Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş, konuşmasında tıp okumanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Tıp; beşikten mezara kadar okunması gereken bir meslek. İyi bir doktor olup insanlara hizmet edecekseniz sürekli okumalısınız. Doktor olmanın en önemli özelliği dürüstlük. Bilgi sahibi, fikir sahibi, sabırlı, hizmet ehli ve alçakgönüllü olmak için de sürekli okumalısınız. Tıp ilim olduğu kadar da bir sanattır."

"Eğitimöğretim dönemimizin hayırlı olmasını diliyorum"
Rektör Prof. Dr. Namık Ak ise, 2018 yılında kurulan Tıp Fakültesi'nin akademik gelişimi hakkında bilgiler vererek, "20212022 eğitimöğretim döneminde yeni gelen öğrencilerimizle buluşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. KMÜ ailesinin bir bireyi olarak alacağınız eğitimler neticesinde ülkemizin sağlık alanındaki ihtiyacına en iyi şekilde katkı sunacağınıza inancımız tamdır. Öğrencilerimizin kendilerini mesleklerine en iyi şekilde adamaları, üniversitelerine ve fakültelerine sahip çıkarak eğitimöğretim hayatlarını üstün bir başarı ile tamamlamaları bizler için en büyük gurur ve mutluluk kaynağı olacaktır. Bu vesileyle yeni eğitimöğretim dönemimizin Tıp Fakültesi öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, ülkemizin sağlık alanındaki geleceği olan öğrencilerimize başarılı bir eğitimöğretim hayatı diliyorum" şeklinde konuştu. Rektör Prof. Dr. Namık Ak konuşması sonrasında Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir süre sohbet etti.
Tören açılış konuşmalarının ardından Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir'in 'Covid19 Hastalığını Anlamak', Doç. Dr. Melike Demiroğlu'nun ise 'Çocuklarda SARS CoV2 Enfeksiyonu' konularında verdikleri açılış dersleri ile devam etti.

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