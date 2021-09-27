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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOAH hastası adam evinin tuvaletinde ölü bulundu

İHA

KOAH hastası adam evinin tuvaletinde ölü bulundu

Karaman'da KOAH hastası şahıs, eşi tarafından evin tuvaletinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Abbas Mahallesi 342. Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın 2’nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten dönen Adnan Dura'nın (57) eşi kocasının kapıyı açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak eve girdi. Odaları kontrol eden kadın, KOAH hastası olan kocasını tuvalette kanlar içerisinde yatar vaziyette görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Dura’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı duyarak gelen Dura’nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dura’nın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elinde kesikler ile göğsünde bıçak darbesi olan Dura'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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