12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali Rıza ETCİ/ ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Ş.D. (12), babasına ait tüfekle oynadığı sırada kazara tetiğe dokunması sonucu kuzeni Yasin D.'yi (9) vurarak öldürdü.

Olay, dün Ermenek'e bağlı Balkusan köyünde meydana geldi. Ş.D., evlerinde amcasının oğlu Yasin D. ile birlikte babası T.D.'ye ait tüfeği alıp, oynamaya başladı. Ş.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.'nin karnına isabet etti. Silah sesini duyan aile, Yasin D.'yi kanlar içinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin D. yaşamını yitirdi. Yasin D.'nin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma da Ş.D.'nin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2021-09-29 09:25:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.