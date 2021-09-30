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Karaman’da ambulans ile minibüs çarpıştı, seyyar satıcının aracı refüje fırladı: 10 yaralı

İHA

Karaman’da ambulans ile minibüs çarpıştı, seyyar satıcının aracı refüje fırladı: 10 yaralı

Karaman’da hasta taşıyan ambulansın kavşakta yolcu minibüsü ve seyyar satıcının aracıyla çarpıştıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeni Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde sağlık hizmet biriminde görev yapan ve hastaneye hasta götüren Recep B. yönetimindeki 70 FN 172 plakalı ambulans ile İbrahim H. idaresindeki 70 M 0195 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı. Kazada ambulans ile minibüsün arasında kalan seyyar satıcı arabası refüje fırladı. Kazada ambulansta bulunan 5 kişi ve minibüsteki 4 yolcu ile seyyar satıcı yaralandı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sev edildi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Valı Işık olay yerinde incelemelerde bulundu
Olayı duyarak kaza yerine gelen Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ta kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Vali Işık, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte hastaneye gitti. Burada tedavileri devam eden yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Işık, yaralıların durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun'dan bilgi aldı.
Hastane çıkışında kazayla ilgili gazetecilere bilgi veren Vali Işık, “Ambulans ile minibüsün adliye kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan birisinin durumu ağır. Diğer yaralılarda ise vücutlarının değişik bölgelerinde kırıklar mevcut. Hayati tehlikeleri yok. Hastanemizde her türlü müdahale yapılıyor. Ekiplerimiz anında kazaya müdahale yaptılar ve şu an için bir sıkıntı yok" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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