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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Işık, Covid-19 denetime çıktı

İHA

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, alışveriş merkezindeki aşılama çalışmalarının devam ettiği bölümde incelemelerde bulundu.

Vali Işık, Covid-19 denetime çıktı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, alışveriş merkezindeki aşılama çalışmalarının devam ettiği bölümde incelemelerde bulundu.
Alışveriş merkezinde kurulan standın önünde aşılarını olan ve aşı sırası bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Işık, daha sonra alışveriş merkezi içerisindeki işyerlerini gezerek maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra Covid 19 ile mücadelenin etkin olarak yürütüldüğü aşılama konusunda işyeri sahipleri ve vatandaşlarımıza uyarılarda bulundu. İşyeri sahiplerine hayırlı ve bereketli bol kazançlar temennisinde bulunarak belirlenen kurallara riayet edilmesi hususunda hassasiyet göstermelerini isteyen Vali Işık, salgınla etkin olarak mücadele edebilmemiz ve hep birlikte verdiğimiz bu mücadeleyi kazanabilmemizin ilk ve en önemli koşunun aşılarımızı tam ve zamanında olmaktan geçtiğine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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