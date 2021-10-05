Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kent merkezinde yapımı devam eden Millet Bahçesini gezerek incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Millet Bahçesinde devam eden çalışmalar hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu'ndan bilgi aldı. İncelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Işık, “Millet Bahçemiz 48 bin metre kare alanda kuruldur. Şuan millet bahçesinin yüzde 70’i tamamlanmış durumdadır. Şubat 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Ancak yılsonuna kadar millet bahçemizi vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Millet bahçesinde oturma alanları, oyun alanları, kütüphane, kafeterya, bisiklet alanı ve otopark bulunuyor. Çalışmalar çok güzel bir şekilde devam ediyor. Oturma ekipmanlarının yüzde 90’ı gelmiş durumda. Bisiklet yolu tamamlanmak üzere. Kafeterya inşaatının ise yüzde 71 seviyelerinde” dedi.

Millet Bahçesinde 857 ağaç, 28 bin çalı, 25 bin metre kare çim, 2 bin 230 bitki gösterim alanları, 660 metre kare millet kıraathanesi, 2 adet tuvalet, 975 metre kare çocuk oyun alanı, 127 araçlık oto park, 3 adet havuz, 265 metre kare fitness alanı, 620 metre bisiklet yolu, 91 ahşap bank ve 21 kameriye bulunuyor.

Vali Işık, incelemeleri sırasında işçilerle de sohbet etti.

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