Karaman’da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen E.S., Ş.K., Y.A. ve N.Y. isimli şüphelileri takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda, şüphelilerin adresleri tespit edilerek Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.