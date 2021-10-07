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TDK Başkanı Gülsevin: Anadolu Türkçe'miz Yunus Emre ile devlet dili oldu

DHA

TDK Başkanı Gülsevin: Anadolu Türkçe'miz Yunus Emre ile devlet dili oldu


Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)TÜRK Dil Kurumu (TDK) Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Anadolu Türkçe'miz, Yunus Emre'lerle Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla devlet dili oldu. O güne kadar bu coğrafyada veya başka coğrafyada Oğuzca, benim dilim yazı dili değildi" dedi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' düzenledi. 40 üniversiteden 124 bilim insanın katıldığı programda konuşan TDK Başkanı Gülsevin, Türkçe denilince akıllara başta Yunus Emre'nin geldiğini belirtti. Gülsevin, "Türkçe, Yunus Emre'den önce yazı dili değil miydi ? Şu bakış açısına göre değildi. Sadece Anadolu Türkçe'mizi anlıyoruz bugün. Anadolu Türkçe'miz, Yunus Emre'lerle Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla devlet dili oldu. O güne kadar bu coğrafyada veya başka coğrafyada Oğuzca, benim dilim yazı dili değildi. O bakımdan doğru ama bu geniş cepheden bakarsanız sadece biz yoktuk. Koskoca bir Türk dünyası vardı. 11'inci yüzyılda Kaşgarlı Mahmut, ders kitabı yazdı, bilim kitabı yazdı. 20'nci yüzyılın başında Ömer Seyfettin'ler ve Ziya Gökalp'ler, o genç kalemler, onlar temel birkaç ilke koydu. Dil bilim kurallarına uygun ilkelerdi. Yabancı kalmış unsurları dilden çıkardılar. Yabancı kökenlileri değil, yabancı kökenliler bizim olmuş zaten. O da başarıya nasıl ulaştı? Mustafa Kemal, devlet başkanı olarak Türk Dil Kurumu'nu kurdu. Birtakım faaliyetlerle dilde çok fazla kullanılmayan kelimelerle yazma modası geçti. Mustafa Kemal, 1934'lerde, 1936'larda sınırı çizmişti" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN
2021-10-07 16:29:59

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