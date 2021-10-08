Bakan Pakdemirli, 'Elektronik Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı (2)



'YARINLAR İÇİN UMUTLUYUM'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'daki programda, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. 2023'te yapılacak seçimlere değinen Bakan Pakdemirli, ''2023'e neredeyse vakit kalmadı. 2 seneden daha az bir zaman kaldı. Su gibi de akıp gidiyor. 2023 bana göre Türkiye'nin en önemli seçimlerinden bir tanesidir. Rahmetli İsmet İnönü'ye soruyorlar, 'Lozan nedir?' diyorlar. 'Zaferdir' demiyor, 'Türkiye'ye verilen 100 yıllık müddettir' diyor. Bu anlamda 100 yıl dolmak üzere. Gerçekten zor bir coğrafyadayız. Ben yarınlar için çok umutluyum. Türkiye'nin 21'inci yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alacağına inanıyorum ama birlik ve beraberliği muhafaza etmemiz lazım. Bunu vatandaşımıza anlatmamız lazım'' dedi.

Bakan Pakdemirli, parti içinde görev değişikliklerinin bayrak yarışı olduğunu belirtip, şöyle konuştu:

''Hepimizin gönlünde mevkiler yatar. Kongreler yapılır. Ondan sonra görev değişikliği olur. Bu bir bayrak yarışıdır ama önemli olan AK Parti üyeliğinizdir. AK Parti üyeliğiniz varsa gerisinin pek bir önemi yok arkadaşlar, bunu net söyleyeyim. Bunun sebebi şu; bunu söyleyen kim? Bunu son 15 yıldır AK Parti yönetim ve teşkilatlarında önemli bir görev almamış ama her defasında ve her seçimde memleketimiz olan İzmir'de mümkün mertebe hep partimiz lehine çalışmış, gecesini gündüzüne katmış kardeşiniz olarak söylüyorum. Ben şunun bilincindeyim; evlatlarımızın geleceği için bu işi yapmamız gerekiyor. Doğru yerde olmamız gerekiyor, sizler de doğru yerdesiniz. Bana göre Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu yüzyılın lideridir. Bunu bazıları duyunca biraz laf ediyorlar ama doğrusu da budur.''DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-10-08 14:16:46



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