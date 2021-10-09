Karaman’da jandarmanın esrar operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Karaman’da esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla S.T., İ.K. ve M.D. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara ait üç adreste yapılan aramada ise 483 gram kubar esrar maddesi, 27 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.