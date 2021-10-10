Belinden çıkardığı tabancanın ateş almasıyla yaralandı

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da arkadaşıyla otomobille gezdiği sırada belinden çıkarmak istediği tabanca ateş alan Yılmaz S. (45) kasığından yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı´nda meydana geldi. Arkadaşı Güngör G.'nin (45), kullandığı otomobille gezintiye çıkan Yılmaz S. belindeki tabancayı çıkartmak istedi. Yılmaz S.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla ateş alan tabancadan çıkan mermi, kasığına saplandı. Güngör G., yaralı Yılmaz S.'yi otomobiliyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yılmaz S.'nin, kullandığı ruhsatsız tabancasına ise el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2021-10-10 12:33:30



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