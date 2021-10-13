Rektör Ak: “Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz”

20212022 yılı eğitimöğretim döneminin başlamasıyla birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde intibak eğitimleri düzenlendi.

KMÜ'de eğitime yeni başlayan öğrenciler için Eğitim Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen eğitimlere Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Yerleşke içerisinde farklı noktalarda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere korona virüs hususunda alınan tedbirler ve uymaları gereken kurallar başta olmak üzere ders intibakları, öğrenci ve disiplin işleri, yemek, kütüphane gibi sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında açıklamalar yapıldı.

Rektör Namık Ak, "Üniversitelerin fiziki alt yapısını ne kadar iyi yaparsak yapalım siz öğrenciler olmadan burasının bir manası yok. Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Maddi ve manevi her türlü konuda bizler sizin her zaman yanınızdayız. 20212022 yılı eğitimöğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

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