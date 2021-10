Patates hasadı kova fırlatmayla başladı Karaman’da bir firma tarafından anlaşmalı olarak üretilen yaklaşık 15 bin ton patates cips fabrikalarına gönderiliyor Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Çiftçimizin tek sorunu sudur” Firma sahibi Fuat Bedlek: “Bu yıl Türkiye genelinde patatesin üretimi düşük”

Karaman’da ekimi yapılan cipslik patatesin hasadı, işçilerin patatesleri topladıkları kovaları havaya fırlatmasıyla başladı.

Karaman’da çiftçiler ile firmalar arasında anlaşmalı ürün ekimi her geçen yıl artıyor. Merkeze bağlı Burunoba köyünde anlaşmalı olarak 4 bin dekar alanda ekilen cipslik patatesin hasadı yapılmaya başlandı. İşçilerin patatesleri topladıkları plastik kovaları topluca havaya fırlatması ise ilginç görüntü oluşturdu. Toplama ve depolama dahil 120 kişinin çalıştığı tarlada 15 bin ton patates rekoltesi bekleniyor.



“Çiftçi olarak bizlerin tek sorunu sudur”

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, hasadı başlayan patates tarlasında incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Burunoba köyünde yaklaşık 10 yıldır anlaşmalı cipslik patates ekimi yapıldığını söyledi. Bölgede üretimle ilgili yapılan her çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Bayram, “Çiftçiler olarak bizlerin tek sorunu sudur. Suyla sorunumuz olmadığı sürece bu çiftçi her türlü üretimi yapıp Türkiye’nin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak güce ve imkana sahiptir. Burada üretilen patates Türkiye’nin önemli markalarına gidiyor. Bir firmamız yaklaşık 4 bin dekar alanda ekim yapıyor ve 15 bin ton da rekoltesi var. Üstelik tohumluğunu da kendisi üretiyor. Bu da Karaman’da örnek bir üretimdir" dedi.



“Rekolte düşüklüğünden patates fiyatları yükselebilir”

Bayram, kuraklığa bağlı olarak rekolte düşüklüğünden dolayı bu kış, patates fiyatlarının biraz yükselebileceğini ifade ederek, “Oda başkanı olarak ürünlerin hasat zamanlarında mutlaka arazileri gezip üreticiyle görüşüyorum. Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman bu tarlada dekar başı 6 ton ürün alınırken, bu yıl 1 ton düşüş olduğu söyleniyor. Bu düşüşün kuraklıktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bunun da fiyata yansıması kaçınılmaz. Şuan tarlada cipslik patatesin kilosu 2 lira ile 2.5 lira arasında satılıyor" diye konuştu.



“Türkiye genelinde patates üretimi düşük”

Firma sahibi Fuat Bedlek de Karaman'da 10 yıldır anlaşmalı olarak patates ekimi yaptırdığını söyledi. Bedlek, “Üretimimiz fazla olduğu için burada soğuk hava deposu yaptık. Üretilen patatesi boylama yaptıktan sonra tahta kasalarla depomuza koyuyoruz. Oradan da tırlarla cips fabrikalarına gönderiyoruz. Yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl, önceki yıllarda aldığımız verimi alamadık. Ben ülke genelinde patates eken arkadaşlarıma sorduğumda bana verim düşüklüğü olduğunu söylüyorlar. Bu yıl Türkiye genelinde patatesin üretimi düşük olacak. Bu nedenle de fiyatların normal fiyatın üzerine çıkacağını düşünüyorum. Hasat zamanında patatesin fiyatın uygun olması gerekirken, bizim de beklemediğimiz üst rakamlarda gidiyor. Kışın daha da yükseleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

Tarla sahibi Ramazan Sayma ise, "Ben bu patatesi 5 yıldır anlaşmalı olarak ekiyorum. Geçen yılara göre verimimiz kuraklıktan dolayı fazla olmayacak. Dekar da 1.5 ton gibi bir kaybımız var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.