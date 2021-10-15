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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’de spor merkezlerine milli sporcuların isimleri verilecek

İHA

KMÜ’de spor merkezlerine milli sporcuların isimleri verilecek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen intibak programına katıldı.
15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen programa KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak’ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Yeni eğitimöğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin üniversiteye ve yerleşkeye uyum sağlamalarına yönelik olarak düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fevzi Kılıçel yaptı. Açılış konuşmasının ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, 20212022 eğitim öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını dileyerek öğrencilere "yuvanıza hoş geldiniz" dedi.
Rektör Prof. Dr. Namık Ak, "Spor Bilimleri Fakültesi 20212022 yılı içerisinde YÖK tarafından verilen kontenjanın tamamını dolduran fakültelerimizden birisi. Spor Bilimleri Fakültemiz yanı sıra Tıp Fakültemiz, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültemiz ve Eğitim Fakültemiz de yüzde yüz doldu. Spor Bilimleri Fakültemiz hem bina olarak hem de spor tesisleri ve akademik kadro anlamında aranan güzel bir fakülte. KMÜ mezunu milli sporcularımızdan Taha Akgül, Nur Tatar, Soner Demirtaş, Mehmet Yeşil Yeşil gibi pek çok olimpiyat ve dünya şampiyonu olan öğrencimiz var. KMÜ olarak bu öğrencilerimizin hatırasına Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan kapalı spor salonumuza, tenis kortu, halı saha ve basketbol sahası spor komplekslerimize, konferans salonumuza ve egzersiz fizyolojisi laboratuvarımıza onların isimlerini vereceğiz.
Sizlerin de gelecekte birer şampiyon olmanızı veya şampiyon yetiştiren hocalar olmanızı arzu ediyoruz. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyor Mustafa Kemal Paşa. İyi bir sporcu olmanız sizi şımartmamalı ve ahlaki çöküntüye gitmemelisiniz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, sağlığınıza da çok dikkat etmelisiniz. Spor hangi yaşta olursa olsun insanların yapması gereken bir ihtiyaçtır. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

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