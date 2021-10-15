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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Işık, başarılı sporcuları ödüllendirdi

İHA

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, katıldıkları paralimpik oyunlardan madalyalarla dönen sporcuları ödüllendirdi.

Vali Işık, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, katıldıkları paralimpik oyunlardan madalyalarla dönen sporcuları ödüllendirdi.
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, valilik makamında gerçekleşen ödül töreninde İstanbul ve Gaziantep illerinde katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları kutladı. Vali Işık, “Katıldığınız turnuvalarda elde ettiğiniz sonuçlar ne kadar başarılı olduğunuzu gösteriyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu başarılar sizi olduğu kadar bizi de oldukça mutlu etti. Her daim sizlerin yanınızdayız. Bu başarılarınızın bundan sonra da artarak devam etmesini diliyor, hepinizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez ‘in İstanbul ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen paralimpik oyunlar hakkında verdiği bilgilerin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, tek tek tebrik ederek kutladığı özel sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

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