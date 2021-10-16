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Karaman'a yapılan Biyokütle Enerji Santrali 125 bin hanenin elektriğini karşılayacak

İHA

Karaman'a yapılan Biyokütle Enerji Santrali 125 bin hanenin elektriğini karşılayacak

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Sudurağı beldesinde kurulma çalışmaları devam eden Biyokütle Enerji Santralinde incelemelerde bulundu.
İncelemelere Vali Işık’ın yanı sıra AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez ve AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan da katıldı. Biyokütle Yatırım Koordinatörü Anıl Badem, santralin kuruluş amacı ve nihai hedefleri hakkında bilgiler verdi. Tesislerin Karaman ve ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, tarımsal ve orman atıklarının enerjiye dönüştürülerek ülke ekonomisine yeniden kazandırılması ve bölgemizde yaşanan çevresel sorunların çözümü noktasında enerji santralinin çok önemli katkı sağlayacağını söyledi. Enerji santralinin faaliyete geçmesiyle birlikte çevresel değerlerimizin yeniden hayat bulmasının yanında istihdam yönünden de ilimiz ekonomisine can suyu olacağını ifade eden Işık, ziyaretin sonunda yatırım koordinatörü Anıl Badem ve tesis çalışanlarına kolaylıklar diledi.
2022 yılında devreye alınması planlanan Karaman Biyokütle Enerji Santrali, tarımsal ve orman atıklarının enerjiye dönüşümü noktasında Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek kapasitesine sahip projesi konumunda. Proje ile birlikte anız olarak yakılan ayçiçek, mısır saplarının ülke ekonomisine kazandırılmasının yanı sıra tarımsal verimliliği artırarak çevresel kirliliğin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. 250 kişinin doğrudan istihdam edilmesi ile yaklaşık 100 bin çiftçiye doğrudan ek gelir imkânı sağlayacak olan proje sayesinde satın alınacak olan tarımsal ve orman ürünü atıkları ile bölgeye her yıl yaklaşık 200 milyon lira doğrudan gelir desteği hedefleniyor.
Temiz enerji sayesinde yıllık 300.000 MWh elektrik üretimi ile birlikte yaklaşık 125 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacağı proje ile ülkemizin enerji açığının kapatılmasında yerli, yenilenebilir ve temiz enerji üretimi ile ülkemiz için model bir proje ortaya konması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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