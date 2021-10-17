TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Belediye Kütahyaspor: 2

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TFF 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Karaman Belediyespor, evinde Belediye Kütahyaspor’a 21 mağlup oldu.



Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Burak Filiz xx, Abdullah Polat xx, Yeter Karaçalı Gülgar xx

Karaman Belediyespor: Kemal Mert xxx, Batuhan xx, Fırat xx (İsmail Hasan dk. 44 x), Burak Özsoy xx, Arda xx (Selahattin dk. 64 x), Kubilay xxx, Ahmet xx (Mehmet Emre dk. 75 x), Abdullahi Ali Jama xx, Burak Güler xx, Hami xx, Yunus xx (Bekir dk. 75 x)

Belediye Kütahyasor: Osman Mert xx, Erdinç xxx, Emrah xx, Tuncay xx, Onur xx (Muhammet dk. 90 ?), Ali Mert xx, Bilal xx, Ali Han xx (Ali Mert dk. 82 ?), İbrahim Konuksever xxx, İbrahim Yakup xx, İsmail xx (Ali Kaan dk. 75 x)

Goller: Kubilay (dk. 38) (Karaman Belediyespor), İbrahim Konuksever (dk.49), Erdinç (dk. 57) Belediye Kütahyaspor)

Sarı Kartlar: Yunus (Karaman Belediyespor) Tuncay, Bilal, Ali Kaan (Belediye Kütahyaspor)

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