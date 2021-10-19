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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

İHA

Karaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Karaman’da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Karaman Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay ve muhtarlar ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sundu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay yaptığı konuşmada, “19 Ekim Muhtarlar Günü, 1829’da 2. Mahmut döneminde yayımlanan bir ferman ile kutlanmaya başladı. Yine 19 Ekim 1829’da ilk muhtarlar seçimi yapıldı. Dolayısıyla demokrasiye geçişte muhtarlık seçimleri sayesinde olmuştur. Kendilerine ait resmi bir günün kabulü ile Türkiye genelinde görev yapan muhtarları ziyadesi ile memnun etmiştir. Bilindiği üzere muhtarlar demokrasinin en küçük yapı taşıdır. Bu anlamda görev yapan muhtarlar olarak 19 Ekim’in bizlerin günü olarak tayin eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
Buradaki kutlama programına muhtarlar ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve davetliler katıldı.

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