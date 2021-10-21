Karaman’da Hava Radar Komutanlığı'na içme suyu projesi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karadağ’daki Hava Radar Komutanlığı'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan su terfi istasyonlarında incelemelerde bulundu.

Merkeze bağlı Kılbasan köyü sınırlarında yer alan Karadağ’da konuşlu bulunan Hava Radar Komutanlığı'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan su istasyonlarını gezerek inceleyen Vali Işık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ’den projenin içeriği ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yürütülen proje sayesinde 5 terfi istasyon aracılığı ile bin 250 metre yükseklikteki radar istasyonuna 9 bin 500 metre uzunlukta çelik ve polietilen borular ile su taşınacak.

Vali Işık, içme suyu projesi kapsamında gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından Hava Radar ve Kıta Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez‘in de eşlik ettiği ziyarette Vali Işık, Kıta Komutan Vekili İmdat Okçu’dan bilgiler aldı.

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