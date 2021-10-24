Karaman’da GSB yurtlarında kalan öğrenciler için gezi düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da GSB yurtlarında kalan öğrenciler için gezi düzenlendi

İHA

Karaman’da GSB yurtlarında kalan öğrenciler için gezi düzenlendi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı kız ve erkek yurtlarına bu yıl ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine, “Gelin Tanış Olalım, Şehir Gezisi” etkinlikleri kapsamında gezi programı düzenlendi.
Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek yurtlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine uyum programı kapsamında “Gelin Tanış Olalım, Şehir Gezisi” etkinlikleri düzenlendi.
Günübirlik düzenlenen gezilerde Merkez Karaman, Nefise Sultan, Hatuniye kız yurtları ile Piri Reis ve Karamanoğlu Mehmetbey erkek yurtlarında kalan üniversite öğrencileri Karaman Müzesi, Aktekke Cami, Manazan Mağarası, Taşkale, İncesu Mağarası ve Tartan Konağı gibi kentin birçok tarihi ve kültürel yerlerini gezerek, Karaman’ın tarihi güzelliklerine yakından tanıklık etme fırsatı buldu. Düzenlenen etkinliklerden dolayı oldukça memnun kalan öğrenciler, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, günün yorgunluğu ise gezi sonrası düzenlenen piknik ile attı.
GSB Yurtlarında düzenlenen uyum programı etkinliklerinde öğrencileri sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Öncelikle tüm öğrencilerimize ilimize hoş geldiniz diyor ve yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum. Yurtlarımızda bu yıl ilk kez barınacak olan öğrencilerimize yönelik yurt ortamını tanımaları ve yurt yaşantısına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla uyum programı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Hafta sonu düzenlediğimiz “Gelin Tanış Olalım, Şehir Gezisi” etkinlikleri ise bunlardan sadece bir tanesi. Etkinliğimizde ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yürütülen gençlik merkezi faaliyetleri, projeler, kamplar, yarışmalar gibi birçok faaliyet hakkında bilgilendirilmeleri sağlandı. Yurtlarımızda öğrencilerimize yönelik eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda birçok faaliyetimiz var. Öğrencilerimiz yoğun ders programları dışındaki saatlerde bu faaliyetlerimizden yararlanarak hem kendilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de stres atmış olacaklar. Öğrencilerimize yıl boyunca düzenleyeceğimiz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kalaycı: “Trafiğin yoğun olduğu yolları daha konforlu hale getiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kalaycı: “Trafiğin yoğun olduğu yolları daha ...
Türkiye’nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir pestili yapıyorlar
YEREL HABERLER Türkiye’nin tek farklı iklimine sahip köyünde incir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.