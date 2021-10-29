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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da 29 Ekim kutlamaları

İHA

Karaman’da 29 Ekim kutlamaları

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Vali Işık, burada yaptığı konuşmada, "Büyük önder Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi yıkmak, milli birlik ve beraberliğimizi bozmak için dün olduğu gibi bugünde emperyalist devletler ve onların içerdeki işbirlikçileri ellerinden geleni yapmaktadırlar. Buna karşı koymanın yolu kaynağını Atatürk Milliyetçiliğinden alan hangi etnik kökenden olursa olsun Ne Mutlu Türküm sloganını kendine şiar edinmekten, yine anayasamızda vücut bulan 'Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' ilkesine sahip çıkmaktan geçmektedir. Devletin tekliği ve milletin birliği tartışma konusu edilemez. Bugün ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Bunu daha ileriye götürmek, muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkarmanın yolu milli birlik ve beraberlikten ve çok çalışmaktan geçmektedir” dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından hediyeleri takdim edildi. Kutlamalar yüzlerce resmi aracın tören geçişi ile sona erdi.
Törene, Vali Mehmet Alpaslan Işık ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın yanı sıra CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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