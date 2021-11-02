Emin, yaşama tutunamadı

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Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman)(DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yolun kenarında yürüyen Selin Tercan'a (19) çarpması sonucu savrulan motosikletten fırlayan sürücü Emin Sazak (18), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 27 Ekim Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında Seyran Mahallesi Üçtaşçı mevkisinde meydana geldi. Emin Sazak, kullandığı 70 ABB 601 plakalı motosikletiyle yolun kenarında yürüyen Selin Tercan'a çarptı. Kazada Tercan ile çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten fırlayan başında kask bulunan sürücü Sazak yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralı Sazak, yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Sazak, dün akşam saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralı Tercan'ın ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2021-11-02 11:49:24



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