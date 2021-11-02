Karaman Garı'nda Yüksek Hızlı Tren hazırlıkları hızla sürüyor

Test sürüşleri başarıyla tamamlanan KonyaKaraman Yüksek Hızlı Tren projesinde, Karaman Garı'nda YHT'ye uygun fiziki düzenlemeler hızla devam ediyor.

Karaman Tren Garı’nda yapılan düzenlemeler sürüyor. Yürüyen merdivenler ve yolcu peronlarının daha önce yapıldığı garda, hızlı tren işletmesine yönelik cam seperatör ve kabin yapımı işleri tamamlanıyor. Xray cihazlarının da yerleştirileceği çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Nisan ayı sonunda Ankara'dan Karaman'a kadar YHT ile test sürüşüne katılarak incelemelerde bulunmuştu. Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte KonyaKaraman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek.

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