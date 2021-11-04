KMÜ’lü bilim insanlarının başarı grafiği her geçen gün yükseliyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden (KMÜ) altı bilim insanı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girdi.

Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren akademisyenleri açıkladı. KMÜ Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu, Prof. Dr. Uğur Köklü, Doç. Dr. Abdurrahim Toktas, Doç. Dr. Faruk Özel, Doç. Dr. Seçkin Akın ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan ise Dr. Öğretim Üyesi Osman Ağar yapmış oldukları bilimsel çalışmalar ile 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ arasına girmeye hak kazandı. Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibi tarafından çeşitli bilimsel kriterlerin hesaplanmasıyla oluşturuldu. 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanları arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren bilim insanlarından oluşan liste Plos Biology Dergisinde yayımlandı. Makale sayısı, hindeksi, çok yazarlı yayınların hmindeksi, atıf/makale oranı gibi bilimsel göstergeler ışığında yapılan hesaplamaların ardından, her bilim insanının çalışma alanı için "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" şeklinde iki tür sıralama listesi oluşturuldu. Plos Biology Dergisinde yayımlanan listede KMÜ'lü Dr. Öğretim Üyesi Osman Ağar 1777 atıf ve hindeksi 27 ile, Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu 1655 atıf ve hindeksi 26 ile, Doç. Dr. Seçkin Akın 1846 atıf ve hindeksi 23 ile, Doç. Dr. Faruk Özel 1120 atıf ve hindeksi 20 ile, Doç. Dr. Abdurrahim Toktas 788 atıf ve hindeksi 16 ile, Prof. Dr. Uğur Köklü 698 atıf ve hindeksi 15 ile ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ arasında yer aldı.



‘Hocalarımızı yürekten kutluyorum’

KMÜ'lü öğretim elemanlarının başarılarını gönülden tebrik eden Rektör Prof. Dr. Namık Ak, "Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde üniversitemizden 6 akademisyeninin yer alması hem üniversitemiz hem de şehrimiz hem de ülkemiz adına önemli bir gurur kaynağı oldu. Biz KMÜ ailesi olarak bilimsel çalışmalarımızın yanında sosyal ve kültürel faaliyetler alanında da yeni işlere imza atmaya devam edeceğiz. Yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla dünya sıralamasına girmeye hak kazanan çok değerli hocalarımız yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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