MHP "Adım adım 2023, il il Anadolu" programı Karaman’da yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) başlattığı "Adım adım 2023, il il Anadolu" programlarının Karaman buluşması yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Turan Şener, Necmi Yıldırım, İlknur Fidan, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, ilçe belediye başkanları ile teşkilat başkanları ve çok sayıda muhtar katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Mahmut Ünüvar, "Türkiye’nin saygın bir konuma gelmesini hazmedemeyen içerideki ve dışarıdaki zillet odakları, dünya siyasetinde söz sahibi olmamamız için ellerinden gelen gayreti göstermektedir. Sınırlarımızdaki olaylar dünyanın her geçen gün yeniden yapılandığını gösteriyor. Bizler de bu yeni yapılanmaya uygun bireyler yetiştirmek ve vatandaşlarımızın öğrenme, çözümleme ve siyasete ilgi potansiyellerini geliştirmek durumundayız. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru götüren bu yeni dönemin şartları bizlerden bunu talep etmektedir. Tezkereye ‘Hayır’ diyenlerin, aslında neye hayır dediklerini ve asıl niyetlerini hemşehrilerimize anlatmalıyız. Sınır ötesi bölgelerdeki varlığımız; kızıl elma yolunda 3 kıtaya hükmetmiş ceddimizin manevi mirasını ve bu şanlı tarihin şeref ve haysiyetini temsil etmektedir. Terörle mücadelemiz; milli varlığımız ve milli bekamız adına kararlı ve ihmal etmeyeceğimiz, taviz vermeyeceğimiz bir konudur. Bizlere düşen; tüm hemşehrilerimizin bu şuurda olması adına kapı kapı, köy köy ve mahalle mahalle dolaşarak bunları anlatmaktır. Kökünden ve tarihinden uzaklaşanların kimlere hizmet ettiğini, terörle mücadeleye neden karşı geldiklerini izah etmektir. Her kesimden insanımızın olayları doğru tahlil etme ve doğru tavrı ortaya koyması açısından muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Bu mesele ne bir siyasi partinin ne de belli bir kesimin meselesi değil, bilakis memleketin beka meselesidir’’ dedi.

Toplantının devam eden bölümünde konuşan milletvekili ve MYK üyeleri, 2023 seçimleri ve Cumhur İttifakı konularında muhtarlara bilgilendirme yaptı. Program, MHP heyetinin partililerle birlikte STK ve esnaf odaları ziyaretleri ile devam etti.

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