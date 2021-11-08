Karaman Gaziler Derneği’nden İYİ Partili Türkkan’a tepki

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi, şehit ailesine hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı yaptığı basın açıklaması ile kınadı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş ve gaziler İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı kınamak için dernek binasında bir basın açıklaması yaptı. Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren’e İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan hakareti asla tasvip etmediklerini belirterek, “Şehidimizin can kardeşi olan biz gaziler olayı nefretle kınıyoruz" dedi.

Baş, açıklamasının devamında, “Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gümren’e edilen küfrü asla tasvip etmediğimizi belirtir vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda toprağa düşmüş kahramanların yakınları hepimizin emanetidir. Şehidimizin can kardeşi olan biz gaziler olayı kınıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve üniter devlet yapısı ilelebet devam edecektir. Bu vesileyle İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkan’ı kınıyor bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesi dileğimizdir” dedi.

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