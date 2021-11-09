Karamanlı ilkokul öğrencisi katıldığı matematik yarışmasında dünya şampiyonu oldu

Karaman Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kemal Arslan, Kanada merkezli düzenlenen ve 11 bin 742 kişinin katıldığı Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Babası tır şoförü ve annesi ev hanımı olan Kemal Arslan, Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulunda 1. sınıfta iken Karaman Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavlarına girerek başarı elde etti. Kemal Arslan, okulda eğitimini tamamladıktan sonra Sınıf Öğretmeni Fadim Dönmez Atılgan ile birlikte BİLSEM'e giderek eğitimine orada devam ediyor. Dünya genelinde 11 bin 742 öğrencinin katıldığı yarışmada, Kemal Arslan kendi kategorisinde tüm sorulara doğru yanıt vererek dünya birincisi oldu. Küçük yaşlardan bu yana matematik dersine ilgi duyan Kemal Arslan, elde ettiği dünya şampiyonluğu derecesiyle hem ailesine hem de öğretmenlerine gurur yaşattı.



“Kemal, dünya şampiyonu olunca çok gururlandım”

Sınıf Öğretmeni Fadim Dönmez Atılgan, Kemal'in diğer öğrencilere göre farklı olduğunu söyledi. Kemal'in 1. sınıfta BİLSEM sınavlarına hazırlandığını ve sınavlara girerek kazandığını belirten Atılgan, "Okuldaki eğitiminin ardından Kemal BİLSEM'e giderek oradaki öğretmeniyle ve benimle birlikte çalışarak matematik olimpiyatlarına hazırlandı" dedi.

Atılgan, Kemal'in içinde büyük bir cevher taşıdığını ifade ederek, "Başlarda Kemal'i fark etmesi zor oldu. Bizimde desteğimizle kendi içindeki cevheri ortaya çıkardı. Kemal dünya şampiyonu olunca çok gururlandım. Onun içinde bu başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendisinin özgüveni açısından bu başarı çok önemli" diye konuştu.

Yarışmaya 11 bin 742 öğrenci katıldığını ve dünya çapında düzenlendiğini aktaran Atılgan, kendi yaş gurubu içerisinde birinci geldiğini ve verilen soruları 27 dakika gibi kısa süre içerisinde yanlışsız bitirdiğini bildirdi.



"Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum"

Kemal Arslan ise, çalışarak bu başarıyı elde ettiğini ifade ederek, "Yarışmada neredeyse birinci olamayacaktım. Yanlışım var mı diye baktım. Bir soruyu düzeltip sonra tamamladım ve birinci oldum. O soruyu yanlış yapsaydım belki yüzüncü olacaktım. Matematikte iyi olduğum için kısa sürede soruları yaptım. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Birinci olduktan sonra sınıf arkadaşlarımda çok sevindi" şeklinde konuştu.



"Babasının sayesinde oda matematiği çok sevdi"

Anne Dilek Arslan da Kemal'in şampiyon olmasının ardından çok mutlu olduklarını belirtti. Kendisinin çok inandığını söyleyen Anne Dilek Arslan, "Biz de ona inandık, oda bunu başardı. Kemal tek çocuğumuz babamız tır şoförü yurt dışında çalışıyor. Ben ev hanımıyım. Babamız Kemal'i çok destekledi. Matematik de en çok desteği veren babamız. Babasının sayesinde oda matematiği çok sevdi. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Okul Müdürü Özcan Üstün de yarışmada birinci gelen Arslan’a akıllı saat hediye ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.