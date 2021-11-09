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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’de Yunus Emre Hoşgörü Ormanı

İHA

KMÜ’de Yunus Emre Hoşgörü Ormanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ve Türk Kızılay Derneği Karaman Şubesi tarafından ’Yunus Emre Hoşgörü Ormanı’ fidan dikimi etkinliği düzenlendi.
KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yanındaki alanda gerçekleştirilen fidan dikimi programına Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Serkan Yurdakul, Türk Kızılay Derneği Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma, il ve üniversite protokolü, gönüllüler ile öğrenciler katıldı. Fidan dikimi öncesinde konuşan Türk Kızılay Derneği Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma, Kızılay gönüllüsü KMÜ öğrencileri ile düzenlemiş oldukları fidan dikimi etkinliğine Rektör Namık Ak’ın göstermiş olduğu hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini sundu.
Rektör Namık Ak ise, "Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde ’Yunus Emre Hoşgörü Ormanı’ oluşturulması çok güzel bir hadise. Sadece kendimizi değil çevreyi de korumalıyız. Ektiğimiz fidanlar da güneş ışığı altında karbondioksit alıp oksijen vererek fotosentez yapıyorlar. İnsanlar için en önemli olan şey oksijendir ve beynin gıdasıdır. O yüzden bugün burada yapılan çok hayırlı bir iş. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Fidan dikimi etkinliği, doğu çınarı, mavi servi, karaçam ve Lübnan sediri olmak üzere dört türden oluşan 200 fidanın toprakla buluşması ve can sularının verilmesiyle son buldu.

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