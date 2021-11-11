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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Namık Ak, ders çalışan öğrencilere çorba ikram etti

İHA

Rektör Namık Ak, ders çalışan öğrencilere çorba ikram etti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, öğrencilere çorba ikramında bulundu.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen etkinlikte Rektör Namık Ak, yaklaşan ara sınavlar öncesi KMÜ Merkezi Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya gelerek kendilerine çorba ikram etti. Ders çalışmaya kısa bir süre ara vererek Rektör Namık Ak'ın elinden sıcak çorbalarını alan öğrenciler, Rektör Namık Ak'ın sıcak yaklaşımından son derece memnun olduklarını belirterek, "Ara sınavlar (vizeler) öncesi yoğun bir tempoda ders çalışırken yorgun düşebiliyoruz. Bizi düşünerek yanımıza gelen ve bize çorba ikramında bulunan rektörümüze sonsuz şükranlarımızı sunuyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Çorba ikramı sonrası öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Namık Ak, "Öğrencilerimizin uygulamadan hoşnut olduklarını görmek bizleri de son derece mutlu etti. Öğrencilerimizin faydası için bundan sonraki süreçte de çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrencilerimize yönelik yaptığımız çorba ikramımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bütün öğrencilerimize şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum" dedi.

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