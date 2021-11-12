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KMÜ, 2021-2022 akademik yıl açılışı yapıldı Rektör Namık Ak: “Üniversitemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor” Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “Türkçemiz dünyanın en zengin dillerinden birisidir”

İHA

KMÜ, 2021-2022 akademik yıl açılışı yapıldı Rektör Namık Ak: “Üniversitemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor” Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “Türkçemiz dünyanın en zengin dillerinden birisidir”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 20212022 akademik yıl açılışı, berat, takdir ve teşekkür belgesi verilmesi törenle gerçekleştirildi.
KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleşen törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

“Üniversitemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor”
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, “Bilindiği üzere 2 yılı aşkındır ülkemizde ve dünyada yaşanan salgın nedeniyle bütün hayatımızı etkileyen bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte üniversitelerimiz öğrencilerinden, öğrencilerimizde üniversitelerinden ayrı olmak zorunda kaldılar. Rektörlük görevimin başladığı Şubat ayından bu yana öğrencilerimizle böylesine büyük bir organizasyonda ilk kez bir araya geliyoruz" dedi.
Rektör Ak, “Daha önce Konya Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kulan ve 29 Mayıs 2007 yılından itibaren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adıyla yüksek öğretim camiasına adım atan üniversitemiz, akademik gelişimini hızla sürdürmüş, bugün Karaman ve ülkemiz için hizmet veren güzide bir eğitim kurumu haline dönüşmüştür. 3 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ile serüvenine başlayan üniversitemiz bugün 11 fakülte, 2 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulu ile emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Üniversitemizde farklı alanlarda bilimsel çalışmaları sürdüren 22 farklı uygulama ve araştırma merkezimiz bulunmaktadır. Şu an baktığımızda üniversitemiz bünyesinde lisans programlarında 8 bin 953, ön lisan programlarında 7 bin 240, lisansüstü programlarda 2 bin 169 olmak üzere toplamda 18 bin 362 öğrenci vardır. Bunun yanında da 40 bin öğrencimizi mezun etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

“Türkçemiz dünyanın en zengin dillerinden birisidir”
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, akademik yıl açılış töreninde “Türkçemiz Üzerine Düşünceler ve Karaman Çevre Yatırımları” üzerine dersi verdi. Türkçeye ve tarihe çok merakım var diyen Eroğlu, “Birçok üniversitede ders verdim. Bir gün bakanlık görevi bitiyor, ama hocalık bitmiyor. Karamanoğlu Mehmetbey önemli bir şahsiyettir. Bende kendisinden gurur duyuyorum. Tarihte gösterdiği vizyon Türkçemizin kazanılmasına vesile olmuştur. Bizim milletimiz çok büyük bir millettir. Tarih boyunca defalarca büyük devletler kurmuş ve dolayısıyla Türkçemizde dünyanın en zengin dillerinden birisidir. Bu yüzden Türkçemize sahip çıkmak yaşatmak gerekiyor. Türkçemiz maalesef tehdit altındadır. O yüzden dilimize sahi çıkmalıyız” dedi.
Konuşmasının sonunda Eroğlu, bakanlığı görevi sırasında Karaman’a çok sayıda baraj ve gölet yapıldığını da belirtti.
Akademik yıl açılış töreni, berat, takdir ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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