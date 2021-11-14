TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Bergama Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında Bergama Belediyespor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Deniz Kükrek xx, Ahmet Deveci xx, Feyzullah Çimen xx,
Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Burak Özsoy xx, Muhammed Ebrar xx (Batuhan dk. 60 x), Ahmet xx, İsmail Hasan xx, Selahattin xx, Abdullahi Ali Jama xx, Burak Gürler xxx, Bekir xx, Hami xx (Mehmet Emre dk. 71 x), Yunus xx,
Bergama Belediyespor: Mustafa Gürbüz xxx, Yunus Orhan xxx, Mehmet xx (Özkan dk. 69 x), Murat xx, Tayfun Sabri xx, Muhammet Sait xx (Alpay dk. 69 x), Hamit xx, Fikret xx, Gökhan Cingirt xx (Şerafettin dk. 90 ?), Burak Özbakır x (İsmail Cem dk. 85 ?), Gökhan Aydaş x (Yunus Ünal dk. 85 ?),
Goller: Burak Gürler (dk. 90) (Karaman Belediyespor), Yunus Orhan (dk. 87) (Bergama Belediyespor)
Kırmızı kart: Yunus Teke (dk. 88) (Karaman Belediyespor)
Sarı kartlar: Burak Gürler (Karaman Belediyespor) Yunus Orhan, Hamit, Fikret, Gökhan Cingirt (Bergama Belediyespor)
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