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En küçük göçer, ilk göç yolcuğuna başladı

DHA

En küçük göçer, ilk göç yolcuğuna başladı


Ali Rıza ETCİ/ ERMENEK (Karaman), (DHA)- MERSİN'in Bozyazı ilçesinden nisanda develerle yola çıkıp, Konya ve Karaman'da Toros Dağları eteklerinde göçer hayatı süren Sarıkeçili Yörükleri, memleketlerine dönmek için yeniden yola koyuldu. Ailenin en küçüğü olan 4,5 aylık Ali Dilekmen ise ilk göç yolculuğuna başladı. Oğlunu Hadim'de dünyaya getiren Fatma Dilekmen (25), ''Babam Ali Uçar, göçer hayatı geleneğini sürdürüyor. Ben de ailemle aynı hayatı yaşadım, evlendikten sonra da devam etti. Oğlum da en küçük yörük göçeri oldu" dedi.
Ailesiyle atalarından gelen konargöçerlik geleneğini sürdüren 7 çocuk babası Ali Uçar (68), eşi, 2 çocuğu, gelini ve torunları ile birlikte ilkbaharda Bozyazı'dan 20 devesi ve onlarca küçükbaşıyla yola çıkıyor. Yol boyunca çadır kurup, mola vererek, Konya'nın Hadim ilçesindeki Aladağ'a kadar gelen Uçar ailesi, yaz aylarını burada geçirip, kış mevsimi yaklaşınca da tekrar Mersin'e dönmek için yola koyuluyor.
DEDESİNİN İSMİ VERİLDİ 
Uçar ailesinin kızı Fatma Dilekmen, 4,5 ay önce Hadim'de göçer hayatı sürdükleri sırada erkek çocuk dünyaya getirdiğini ve eşi Mustafa Dilekmen ile oğullarına Ali adını verdiklerini söyledi. Göçerlik geleneğini sürdürmesi için dede Ali Uçar'ın adı verilen Ali, ilk göç yolculuğuna başladı. Karaman'ın Ermenek ilçesinde mola veren aile, daha sonra yine Bozyazı'ya gitmek için yollarına devam etti.
'OĞLUM, EN KÜÇÜK YÖRÜK GÖÇERİ OLDU'
Ali'nin doğumuyla çadırlarına neşe geldiğini belirten Fatma Dilekmen, ''Babam Ali Uçar, atalarından kalma göçer hayatı geleneğini sürdürüyor. Çocuk yaşlardan itibaren ben de ailemle birlikte aynı hayatı sürdürdüm. Evlendikten sonra da devam etti. Şimdi de oğlum, en küçük yörük göçeri oldu ve ilk göç yolculuğuna başladı. Ali çadırımızın neşesi oldu. Dedesinin ismini verdik ve inşallah dedesinin izinden gidecek'' diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2021-11-16 10:44:12

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